ASSE : Dall’Oglio fait des annonces fortes sur Wadji et Maçon et la suite du Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE est encore loin d’avoir bouclé son mercato hivernal. Si Irvin Cardona a été la première recrue de janvier, les Verts creusent plusieurs autres pistes. Notamment en attaque, secteur prioritaire d’Olivier Dall’Oglio

« J’ai pris note de l’effectif. Il est bien garni au milieu avec des joueurs un peu dans le même profil. J’ai bien réfléchi à animer ce milieu. Ma priorité reste d’équilibrer le reste, a-t-il confié sur France Bleu hier soir. Défensivement, il faut qu’on arrive à être beaucoup plus solide, c’est ma priorité aussi. Et offensivement, il faut donner confiance aux attaquants. C’est pour ça qu’il y a le mercato qui entre en jeu et qui va se poursuivre tout le mois (...) Des milieux ou attaquants excentrés sur ce mercato hivernal ? Oui, je veux aller vers ce travail-là. On a besoin d’avoir des garçons qui provoquent, qui dribblent, qui font des appels pour libérer les espaces. Des garçons généreux dans l’effort. Il me faut des garçons intelligents dans les déplacements. On sait très bien qu’il faut montrer des capacités face à des blocs bas. »

Wadji pas loin de réintégrer le groupe !

Par ailleurs satisfait de l’arrivée de Cardona en prêt et désireux de conserver Yvann Maçon et même de l'aligner contre Laval dès ce samedi à Geoffroy-Guichard (15h), le coach de l’ASSE a donné des nouvelles d’Ibrahima Wadji. « Personne n’est sûr de jouer. Wadji va revenir fort, il n’est pas loin de réintégrer le groupe. Il ne sera pas prêt de suite non plus », a-t-il conclu.

Podcast Men's Up Life