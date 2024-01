ASSE : double immense surprise pour boucler le Mercato !

Olivier Dall’Oglio ne digère pas sa première défaite à l’ASSE. Pourtant solides à Pau mardi dernier (0-1), les Verts ont été dominés samedi à domicile par le SC Amiens sur le même score et sont encore retombés dans le ventre mou du classement de Ligue 2.

Pour se relancer, le coach de l’ASSE attend un dernier renfort au mercato hivernal. Alors que la piste François Mughe (OM) n'est qu'au stade de la prise de renseignements, Peuple Vert affirme qu’une autre option est étudiée sous la même forme : un ancien international Espoirs français qui évolue actuellement à l'étranger, mais pas dans un championnat majeur.

Il s’agirait d’un ailier pouvant évoluer des deux côtés de l'attaque et formé dans l'un des meilleurs centres de formation de France. Une autre option pourrait également être privilégiée par le board de l’ASSE, avec finalement le recrutement d’un milieu offensif créatif.

« Le manque de liant entre le milieu et l'attaque et le manque de fantaisie dans le jeu stéphanois poussent les décideurs à cette réflexion, expliquent nos confrères. Il se peut qu'au regard du peu d'options disponibles dans le rôle d'ailier, le club fasse un numéro 10. »

