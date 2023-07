ASSE, Girondins - Mercato : une nouvelle version est tombée dans le dossier Livolant !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'avenir de Jérémy Livolant est un véritable feuilleton cet été. Annoncé dans le viseur de l'AS Saint-Étienne et des Girondins de Bordeaux, l'attaquant de l'En Avant Guingamp, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, est un coup envoyé dans le Forez et un autre coup envoyé en Gironde.

Nouveau rebondissement dans le dossier Livolant !

Alors que l'insider Mohamed Toubache-Ter a annoncé ce lundi que le capitaine guingampais prioriserait une arrivée chez les Verts cet été, Clement Carpentier ne donne pas le même son de cloche. D'après le journaliste de France Bleu Gironde, Jérémy Livolant donnerait plutôt sa priorité aux Girondins de Bordeaux, qui auraient formulés une première offre (refusée) à Guingamp. Alors, qui croire ?

⚽️Dossier Jérémy Livolant. Les négociations se poursuivent entre les @girondins et Guingamp. Première offre refusée par les Bretons. Accord club-joueur (@Santi_J_FM 👍), contrat de 3+1. Le joueur a donné sa priorité à Bordeaux. 4/5 #Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) July 18, 2023

