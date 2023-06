ASSE - INFO BUT! Mercato : Le Havre insiste pour Cafaro

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après une deuxième partie de saison réussie, l'ASSE souhaite miser sur la stabilité cet été et conserver l'ossature d'un groupe qui a donné satisfaction depuis le mois de janvier. La levée des options d'achat de Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro va dans ce sens.

Il devrait tout de même rester

Toutefois, le premier pourrait être transféré. Ambitieux, il ne cache pas son envie de jouer à l'étage au dessus. Quant au second, il est dans le viseur du Havre, promu en L1. Le club normand n'a pas abandonné la piste mais l'ancien rémois se plait dans le Forez et la tendance n'est pas à un départ. Le joueur a réalisé une belle fin de saison, il a pris la mesure de son poste de piston et Laurent Batlles souhaite s'appuyer sur lui.