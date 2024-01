ASSE - INFO BUT! Mercato : une porte de sortie pourrait se préciser pour Monconduit

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Olivier Dall'Oglio a fait ses premiers choix à l'ASSE. Et au milieu, où il souhaite intégrer le jeune Mathis Amougou, "ODO" a tranché : Victor Lobry et Thomas Monconduit n'entrent pas dans ses plans. Tous deux sont poussés vers la sortie.

Pélissier (AJ Auxerre) le voulait cet été !

Monconduit avait déjà été poussé vers la sortie à la fin du Mercato d'été. Amiens s'était manifesté mais selon nos informations, le milieu de terrain avait été surtout proche de l'AJ Auxerre. Christophe Pélissier, qui l'avait côtoyé à Amiens et à Lorient, avait en effet envisagé son arrivée, avant de faire un autre choix et de maintenir sa confiance à Rayan Raveloson. Depuis, le Malgache a prolongé. Mais Elisha Owusu va disputer la CAN et Monconduit pourrait être une option. A suivre...

Podcast Men's Up Life