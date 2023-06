ASSE - L'oeil d'Adrien Ponsard : « Il faut mettre le paquet sur un bon meneur de jeu »

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

« La saison a été assez éprouvante. Elle s'est bien finie, à la 8e place, mais il n'y a pas de quoi grimper aux rideaux. On a souffert une bonne partie de la saison, on a encore joué avec le feu avant de redresser la barre. Cet été, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs qu'il y a un an. Le Mercato avait vraiment été catastrophique. Là, il a du mal à se décanter mais ça va venir, je pense. Je ne m'inquiète pas. On a déjà une ossature, il faut juste compléter.





« On a une ossature, il faut privilégier la qualité »





On a recruté beaucoup de joueurs ces dernières années mais là il faut privilégier la qualité. Derrière, on a ce qu'il faut. On a un bon gardien et devant lui, ça tient la route avec Briançon, même s'il est souvent blessé, Appiah et Pétrot, qui a bien fini après avoir longtemps été dans le dur. Ce serait bien d'ajouter un défenseur ou un milieu défensif pour consolider. Après, devant, on va perdre Krasso mais on a quand même du monde avec Charbonnier, Wadji, avec Nkounkou et Cafaro sur les côtés. On a de bons jeunes comme Lhéry, Saban et Cissé, ce serait bien de leur faire un peu de place. Je pense qu'il faut mettre le paquet sur un ou deux joueurs, mais des bons, du costaud, du solide. La priorité, pour moi, c'est un bon meneur de jeu, un bon numéro 10. Surtout que Krasso va laisser un gros vide. Il a quand même mis 17 buts et donné 12 passes décisives, c'est énorme ! On n'avait plus vu un joueur avec un tel ratio depuis longtemps. Depuis Aubame et Gradel, je pense. J'espère que Loïc (Perrin) et Lolo (Batlles) vont nous trouver un Feindouno ! (rires) Et j'espère aussi qu'on n'a pas acheté Nkounkou pour le revendre dans la foulée. Ce serait dommage. Cafaro c'est pareil. Ce sont de bons joueurs, ils sont en confiance, ils sont bien installés. Enfin, j'espère aussi qu'Annecy ne sera pas relégué en National après ce qu'il s'est passé lors de Bordeaux-Rodez. Ce serait vraiment injuste. »