ASSE : le club officialise Mbuku, Guion valide ce choix

L'ASSE vient d'officialiser le prêt sans option de Nathanaël Mbuku jusqu'à la fin de la saison. L'ailier de 21 ans vient dans le Forez pour tenter de relancer une carrière à l'arrêt depuis son arrivée à Augsbourg il y a un an. Après des débuts très prometteurs au Stade de Reims, Mbuku est rentré dans le rang depuis qu'il a rejoint la Bundesliga. Mais pour Poteaux Carrés, son ancien entraîneur en Champagne, David Guion, a estimé qu'il s'agissait d'une très bonne pioche.

"C’est une très bonne pioche pour l’ASSE"

"C’est une très bonne pioche pour l’AS Saint-Etienne. Un club qui aspire à retrouver la Ligue 1 récupère un joueur de Ligue 1. Il a déjà joué 70 matches de L1 alors qu’il a quitté le championnat de France depuis un an et qu’il n’a pas encore 22 ans. Récupérer un joueur de cette qualité-là, c’est une très bonne chose pour les Verts. Il fait quand même partie des 2002 ayant fait à l’époque le plus de matches en France voire en Europe. Sa carrière a été un peu ralentie depuis une année mais c’est un garçon qui a déjà beaucoup de matches en pro à son actif. Nathanaël compte aussi pas mal de sélections dans les équipes de France de jeunes. Nathanaël va amener beaucoup de déséquilibre, beaucoup de choses. Je suis convaincu qu’il va arriver à Sainté en étant déterminé à apporter toute sa vivacité et sa vélocité. Nathanaël, c’est un vrai footeux ! Il a un très bon pied gauche et est capable d’utiliser son pied droit. J’aurai l’occasion de le revoir très prochainement car je crois que l’Estac vient à Geoffroy-Guichard le 12 février lors de la 24e journée."

🤝 L’ASSE et le @FCAugsburg 🇩🇪 ont conclu, ce dimanche, un accord concernant le prêt jusqu'à la fin de la saison de Nathanaël Mbuku. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 21, 2024

