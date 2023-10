ASSE : Loïc Perrin dévoile son premier besoin du Mercato d’hiver !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

S’il se dit « globalement satisfait du Mercato d’été » avec des recrues qui « ont trouvé des repères », Loïc Perrin est ouvert à quelques retouches dans l’effectif. « Le changement tactique du 3-5-2 au 4-3-3, je ne le prends pas du tout comme un désaveu du mercato d’été », a-t-il glissé, simplement heureux que les recrues estivales jouent.

Priorité à un latéral – piston droit ?

Le directeur sportif estime que l’effectif « est plutôt bien équilibré » en l’état mais il voit aujourd’hui une faille à corriger sur le mois de janvier : « On manque de solutions sur le côté droit de la défense. On a la chance que Dennis Appiah nous fasse tous les matches. Derrière, on n’a pas d’autre spécialiste à ce poste ».

Pour le reste, et notamment les départs à la CAN qui pourraient affaiblir l’effectif, Loïc Perrin a laissé entendre que le classement du club à la trêve « conditionnera (le) recrutement ».

