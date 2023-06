ASSE : Loïc Perrin fait de grandes annonces pour le Mercato !

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

But ! : Loïc, quel bilan faîtes-vous de cette saison ?

Loïc PERRIN : Elle est mitigée. Elle avait très mal commencé mais elle finit bien. On a fait le nécessaire pour ça, pour corriger le tir. On va retenir cette deuxième partie de saison. On tentera de surfer dessus à la reprise.



La priorité, c'est de prolonger Jean-Philippe Krasso ?

Cela fait un moment que Jipé est la priorité. Le problème, c'est qu'il a du mal encore à prendre une décision. Après, c'est son droit aussi, il attend d'autres propositions, ce que je peux comprendre avec la belle saison qu'il a faite. On espère toujours malgré tout le convaincre même s'il y a peut-être peu de chance.



Il faudra aussi convaincre Niels Nkounkou...

On a discuté avec Niels. Faire une montée avec nous, ça peut être un beau projet pour lui. L'objectif est de conserver au maximum l'effectif. On sait qu'on va peut-être perdre un ou deux éléments et qu'on sera peut-être attaqués sur d'autres. Mais on se renforcera.

Vous aurez les moyens de vous renforcer ?

Oui. On aura de quoi monter une équipe pour monter.

Les postes sont ciblés ?

On regarde surtout devant. On sait qu'on peut perdre Jipé et peut-être aussi Gaëtan Charbonnier qui est aussi en fin de contrat. On discute avec Charbo, il n'y arien de définitif. On a l'objectif de monter et on veut garder l'ossature. C'est pour ça qu'on a levé les options de Niels et de Mathieu (Cafaro). Ils ont donné satisfaction. On a réussi à construire une équipe. On espère la garder et la renforcer.