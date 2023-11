ASSE : à Pau, Louis Mouton a un mentor bien connu des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Titulaire à Pau, prochain adversaire de l'ASSE samedi, Louis Mouton, qui ne pourra participer à la rencontre en raison d'un accord entre les deux clubs, s'est confié au site Poteaux Carrés. "J'ai beaucoup de temps de jeu donc c'est bien, a glissé le milieu de terrain. J'ai un statut différent qu'à Saint-Etienne. C'est plus facile pour s'épanouir d'avoir du temps de jeu. Enchaîner les titularisations et ne pas seulement faire quelques entrées en jeu, c'est bien. J'ai besoin de continuer à grandir. En jouant pas mal de matchs d'un coup, je pense que j'ai déjà un peu grandi, c'est ce que je n'avais pas pu faire la saison dernière. Je dois continuer comme ça. Plus on joue à mon âge, plus on accumule de l'expérience. En plus de ça, être titulaire, c'est un gros plus. Je sens que je progresse, que je prends du rythme, que je me fais à ce championnat et c'est bénéfique pour moi."

Saivet en modèle

Mouton a également confié qu'il avait un mentor dans le Béarn : Henri Saivet. "On s'entend hyper bien, on parle de Saint-Etienne assez régulièrement. Il a beaucoup de qualité et une très belle carrière. Je prends exemple sur lui."

Le joli pion de Louis Mouton qui a permis au Pau FC de se qualifier pour le 8e tour de Coupe de France. Merci à LFNA TV pour les images ! pic.twitter.com/gVXRADZRo2 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) November 20, 2023

Podcast Men's Up Life