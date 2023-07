ASSE - Mercato : Amiens ou Saint-Etienne ? Leautey a tranché !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Alors que Niels Nkounkou a affirmé haut et fort ses envies de départ, les dirigeants de l'ASSE s'activent pour lui trouver un remplaçant. Et depuis plusieurs jours, le nom d'Antoine Leautey revient avec insistance, au point que le joueur d'Amiens serait la nouvelle priorité de Saint-Etienne. Problème, son club ne compte pas le lâcher cet été et aurait même consenti un effort financier pour le conserver. La presse locale a, de plus, annoncé ce vendredi que l'ailier de 27 ans aurait donné son accord pour rester à Amiens, une version qui trouve ce soir une contradiction.

Leautey veut les Verts !

Selon le journaliste du Progrès, Romain Colange, la cible numéro 1 des Verts voudrait en effet rejoindre le Forez. Si Amiens espère encore le retenir, sa volonté de changer d'air pourrait faire la différence et obliger sa direction à négocier avec l'ASSE. Pour l'heure, aucun accord n'existerait entre les différentes parties pour un éventuel transfert. Affaire à suivre.

⚽️ Antoine Leautey, en haut de la pile pour remplacer Niels Nkounkou, est séduit par l’#ASSE : si Amiens veut le retenir, le joueur, lui, est enclin à rejoindre les Verts. #mercato https://t.co/sBuoSXEZIj — Romain Colange (@RomainColange) July 28, 2023

