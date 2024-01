ASSE - Mercato : l'avenir l'été prochain de Cardona déjà scellé ?

Un an après son départ du Stade Brestois, Irvin Cardona a fait son retour en France cet hiver, étant prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat à l'AS Saint-Étienne par Augsbourg.

Sur le site officiel du club allemand, le directeur sportif d'Augsbourg, Marinko Jurendic, a réagi au départ d'Irvin Cardona à l'ASSE, annonçant déjà que l'ancien Brestois fera quoi qu'il arrive son retour l'été prochain au FCA. "Lors de la première partie de saison, Irvin Cardona a eu peu de temps de jeu. Le prêt à Saint-Étienne est une très bonne opportunité qui permettra à Irvin d'avoir un temps de jeu régulier dans un club ambitieux et sous les ordres de son ancien entraîneur. Nous sommes convaincus que ce prêt est une solution optimale pour toutes les parties concernées, afin qu'Irvin puisse revenir plus fort au FCA l'été prochain."

Irvin #Cardona geht per Leihe für ein halbes Jahr zur AS Saint-Étienne. 🇫🇷 Viel Erfolg in deiner Heimat und bis bald, Irvin! ✊ Alle Infos! ⤵️