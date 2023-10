ASSE - Mercato : Batlles a recalé un ancien Vert

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Il y a un pu plus d'un an, à sa prise de fonctions à l'ASSE, Laurent Batlles avait fait revenir deux anciens pensionnaires du centre de formation chez les Verts : Dylan Chambost et Léo Pétrot. Un 3e aurait pu suivre puisque Pierrick Cros avait proposé ses services, comme il vient de le confier au site Evect.

Cros voulait revenir

"À l’époque j’avais proposé de venir aider Saint-Étienne parce que je connais l’attente qu’il peut y avoir autour du club et cette pression permanente que ce soit à domicile ou à l’extérieur parce que Saint-Étienne est attendu dans tous les stades, comme le PSG en Ligue 1. J'avais fait cette proposition dès la prise de fonction de Laurent (Batlles). Comme la plupart des joueurs passés par l’ASSE, qui ont vu les déboires du club. J’avais proposé mon aide pour retrouver les valeurs et les couleurs du club qui n’a rien à faire en Ligue 2." Mais en défense, Batlles avait fait appel à Léo Pétrot, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon, puis à Matéo Pavlovic ou encore Dennis Appiah pendant l'hier... "Pourquoi ça n'avait pas abouti ? Pour différentes raisons. Ils avaient fait un bon recrutement : des joueurs comme Briançon, Giraudon, Pétrot qui avaient été choisis et qui ont eu leur différente réussite. Sur le papier c’étaient des bonnes recrues et les choix ont été faits comme pour moi cet été au niveau des clubs. C’est dans la saison et au fil des années qu’on voit si les choix ont été pertinents ou pas." Ce que chacun jugera... Cros, lui, est actuellement sans club, depuis son départ de Laval, prochain adversaire des Verts lundi.

