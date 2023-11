ASSE - Mercato : Batlles attend plus d'une recrue estivale

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Afin de remplacer Niels Nkounkou, vendu pour 7 M€ (et 4 M€ de bonus) à Francfort, l'ASSE avait misé sur Mahmoud Bentayg en août dernier. Mais trois mois et demi plus tard, le Marocain peine à s'imposer chez les Verts. L'ancien joueur du Raja Casablanca est réduit à un rôle de remplaçant, et le changement de système de jeu n'arrange pas ses affaires...

"Il peut s’améliorer par rapport à ses centres et ses frappes."

"C’est une adaptation à un nouveau championnat, à certains postes, a confié Laurent Batlles. Quand il est arrivé, on jouait avec un piston offensif, c’était une tactique différente. Maintenant il faut appréhender une défense à quatre même s’il l’a déjà fait au Maroc. Après il y a aussi des résultats, une défense qui marche bien. Il faut lui laisser du temps pour qu’il s’adapte mais il a beaucoup de valeur de courses, de valeur offensive même si je pense qu’il peut s’améliorer par rapport à ses centres et ses frappes." Pas un produit fini, donc, Bentayg, à 23 ans... "Aujourd’hui on préconise d’être performant défensivement, être une des meilleures défenses du championnat ça demande beaucoup d’intensité, de rigueur, a ajouté Batlles. Au vu de ce qu’il se passe, il sera peut-être amené à jouer, on ne sait pas. Mais aujourd’hui c’est quelqu’un qui travaille très bien à l’entraînement et qui est très respectueux. C’est un joueur assez jeune, il lui faut du temps avant de prétendre à jouer un peu plus."

Le coach des Verts veut retrouver samedi l'intensité qui a fait le succès des Verts pendant 10 matchs consécutifs. Il lance le choc face à l'AJA. #AJAASSE👇 #ASSEhttps://t.co/IW4mjJwMGU — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) November 9, 2023

Podcast Men's Up Life