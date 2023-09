ASSE - Mercato : Batlles, Perrin et Soucasse encore montrés du doigt

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

5 joueurs ont débarqué à l'ASSE cet été : Ibrahim Sissoko, Dylan Batubinsika, Stéphane Diarra, Mahmoud Bentayg et Florian Tardieu. Mais ce Mercato ne plait guère aux supporters des Verts. Un sondage organisé par le site Evect en atteste.

Deux supporters sur trois pointent du doigt le recrutement estival

Près de 1000 internautes ont donné leur avis sur le Mercato, et 66% considèrent que l'ASSE s'est affaiblie, contre 4% qui pensent que l'ASSE s'est renforcée et 30% qui estiment que son Mercato est "ni bon ni mauvais". Il faut dire que du côté des départs, les Verts ont vu partir Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou, les deux joueurs les plus décisifs de la saison dernière...

Que pensez-vous du #mercato de l'#ASSE ? Vous pouvez préciser votre réponse dans les commentaires. — Envertetcontretous (@Site_Evect) September 4, 2023

