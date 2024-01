ASSE - Mercato : bonne nouvelle pour Virginius (LOSC), Dall’Oglio réactive une piste estivale !

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

L’ASSE attend Irvin Cardona aujourd’hui ou demain et continue de creuser d’autres pistes au mercato. Si un autre attaquant est ciblé par Olivier Dall’Oglio, il pourrait toujours s’appeler Alan Virginius.

Et encore un stop pour Leautey !

Alors que le joueur semblait prendre la direction des Young Boys de Berne, Foot Mercato annonce qu'Olivier Létang a dit non. Le président des Dogues attend plus que le prêt avec option d'achat fixée à 4,5 M€ + un pourcentage à la revente. Lille a également décliné la proposition de Clermont, alors que Sainté, Sunderland et le FC Lorient restent en lice. En parallèle, Peuple Vert nous apprend que l’ASSE aurait de nouveau contacté Amiens pour Antoine Leautey ! Le club picard a, comme cet été, refusé de céder son joueur à un concurrent direct pour la montée en Ligue 1.

