ASSE - Mercato : c'est confirmé pour le départ de Charbonnier, son futur club est connu !

Dimanche dernier, nous vous annoncions que Gaëtan Charbonnier faisait partie des joueurs de l'AS Saint-Étienne qui pourraient quitter le club forézien cet hiver. Et le départ de l'ancien Auxerrois semble se confirmer.

Et pour cause, selon les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter, Gaëtan Charbonnier devrait bien quitter l'ASSE lors de ce mercato hivernal. L'attaquant de 35 ans devrait rejoindre un autre club de Ligue 2 et plus précisément le SC Bastia où un contrat d'un an et demi, soit jusqu'en juin 2025, l'attendrait. Tout devrait se régler entre les trois parties ce jeudi. Chez les Verts, Gaëtan Charbonnier aura été un flop, n'ayant inscrit que 6 buts en 26 matchs disputés sous le maillot stéphanois.

Charbonnier à Bastia, c’est imminent !!



Contrat d’une durée d’un an & demi.

Tout doit se conclure demain. #ASSE #SCB — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 10, 2024

