ASSE - Mercato : c'est officiel pour Cardona, ses premiers mots en Vert !

Priorité hivernale de l'AS Saint-Étienne, Irvin Cardona va bien porter les couleurs stéphanoises lors de la seconde partie de saison. L'ancien attaquant du Stade Brestois est prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat par Augsbourg. Le club du Forez vient d'officialiser la nouvelle.

"Le projet est top"

« Je suis très content de signer ici, le projet de Saint-Étienne est top et l’ASSE est un club mythique, a confié l'attaquant au site du club. Aujourd’hui, l’équipe et le club ont cette envie de revenir dans l’élite et moi, je suis très déterminé. J’ai envie de marquer des buts et d’aider cette équipe qui n’a pas sa place en Ligue 2. Je vais retrouver des coéquipiers, un staff et notamment un coach qui m’a lancé en Ligue 1, c’est bon pour la confiance mais j’ai encore plus à prouver, à montrer. Je suis déterminé à le faire. »

Bienvenue dans la Team, Irvin ! 💚 pic.twitter.com/0fqRbNiYZz — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 3, 2024

