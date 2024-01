ASSE – Mercato : c’est signé, Alan Virginius (LOSC) passe sous le nez des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Si les Verts souhaitent recruter encore un ailier en plus d’Irvin Cardona et d’un piston droit, l’ASSE a récemment orienté ses efforts pour Nathanaël Mbuku (Augsbourg)… Car la piste menant à Alan Virginius (LOSC, 21 ans) s’était fortement refroidit.

Clermont a raflé la mise pour Virginius

Depuis ce mardi, elle s’est même définitivement refermée avec l’annonce par le Clermont Foot du prêt de l’ancien Sochalien jusqu’à la fin de saison. Un prêt sans option d’achat entériné il y a quelques minutes et qu’Alan Virginius a commenté, lui qui s’est dit heureux de rester en Ligue 1 : « Cela va me permettre de jouer, de retrouver du rythme et de la confiance. Je vais tout donner pour le club afin d’atteindre l’objectif du maintien. »

🔴🔵 𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝑨𝒍𝒂𝒏 !



✍️ Le Clermont Foot 63 est heureux d’annoncer le prêt jusqu'à la fin de la saison d'Alan Virginius !#MercatoCF63 | #NousSommesClermont 🌋 pic.twitter.com/wAgzcGdsnt — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) January 9, 2024

