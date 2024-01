ASSE Mercato : ça coince pour Mbuku, une piste interne relancée ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Alors que l’ASSE espère toujours la venue de Nathanaël Mbuku (Augsbourg, 21 ans) pour renforcer les couloirs, l’arrivée de l’ancien Rémois coince … Et l’intéressé est même plus proche de Lausanne que du Forez.

Si les Verts cherchent effectivement un ailier à se faire prêter jusqu’à la fin de saison, il se peut aussi que la solution soit trouvée en interne par Olivier Dall’Oglio. Avec le départ de Gaëtan Charbonnier (SC Bastia), la présence à la CAN d’Ibrahim Sissoko et de Karim Cissé ou encore la grave blessure de Stéphane Diarra (out jusqu’à la fin de saison), les Verts n’ont plus que deux purs spécialistes des ailes avec Mathieu Cafaro et Maxence Rivera. Si Dylan Chambost ou Irvin Cardona peuvent dépanner, la situation pourrait aussi profiter à Ayman Aïki (18 ans).

La surprise Aïki ?

Présenté comme un crack et premier buteur de l’ASSE en Ligue 2 l’an dernier à Dijon, le natif de Champigny-sur-Marne semblait sorti des plans des entraîneurs respectifs des Verts et devait être prêté cet hiver mais il est toujours là et, comme le rapporte Peuple-Vert, Olivier Dall’Oglio l’a rappelé à l’entraînement des pros cette semaine. En vue de le relancer contre Pau ? Ce n’est pas impossible…

Ce samedi, Aïki s'est d'ailleurs distingué favorablement avec l'équipe réserve en inscrivant le but de la victoire face à Feurs (2-1), permettant à l'équipe de National 3 d'enchaîner une cinquième victoire de rang.

