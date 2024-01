ASSE Mercato : Mbuku en approche, deux autres ailiers dans le viseur !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le Mercato tarde à se décanter à l'ASSE, ce qui fait grincer certains dents en haut lieu, mais Olivier Dall'Oglio et la cellule de recrutement dirigée par Loïc Perrin seraient en train de mettre un coup d'accélérateur à en croire Peuple Vert.

Gory (Paris FC) et Mahmoud (Lausanne) ciblés

Selon le site dédié à l'ASSE, après les échecs pour Mamady Bangre et Shavy Babicka, l'ASSE explore deux nouvelles pistes. L'une d'elles mènent à Alimami Gory, le joueur du Paris FC. En fin de contrat en juin prochain, l'ailier de 27 ans totalise 5 buts et 5 passes décisives en 17 rencontres de L2 cette saison. L'autre piste mène à Elies Mahmoud, un ailier de 22 ans formé au Havre et qui évolue actuellement au FC Stade Lausanne Ouchy (D1 Suisse), club avec lequel Charles Abi s'est engagé il y a un an. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives, le Franco-algérien, gaucher, est le joueur qui totalise le plus de dribbles en Suisse depuis le début de la saison.

Fumée verte pour Mbuku !

Peuple Vert indique enfin que le dossier Nathanaël Mbuku (Augsburg) est toujours d'actualité. "En effet, face à l’urgence de la situation, les Verts seraient enclin à accélérer les choses pour l’ancien rémois en manque de temps de jeu. Le dossier pourrait même bien s’accélérer dans les jours à venir !", croit savoir le site internet. Une information confirmée par L'Equipe qui annonce une issue favorable dans les prochaines heures.

Nathanaël Mbuku va rejoindre l’AS Saint-Etienne en prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 21, 2024

Podcast Men's Up Life