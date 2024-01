ASSE - Mercato : Cardona a recalé deux clubs de Ligue 1 pour venir chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Un an après son départ du Stade Brestois, Irvin Cardona a fait son retour en France cet hiver, étant prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat à l'AS Saint-Étienne par Augsbourg. Mais l'attaquant de 26 ans aurait pu prendre une autre direction que le Forez.

Cardona a dit non à Metz et Clermont

Et pour cause, deux clubs de Ligue 1 auraient exprimés leur intérêt pour l'ancien Brestois lors de ce mercato hivernal, si l'on en croit les informations de nos confrères de Peuple Vert. Il s'agirait du FC Metz et de Clermont. Mais malgré que ces deux clubs évoluent dans l'élite et pas l'ASSE, Irvin Cardona a préféré rejoindre les Verts. Les approches de la saison passée, le côté historique du club et le fait qu'il retrouve Olivier Dall'Oglio auraient fait pencher les choses du bon côté en faveur de l'ASSE.

