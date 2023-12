ASSE - Mercato : ce qui coince encore le dossier Cardona

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Comme annoncé par Le Parisien et confirmé par Le Progrès, l’ASSE et Augsbourg sont tout proches d’un accord pour le prêt d’Irvin Cardona (26 ans), lequel devrait être prêté pour six mois sans option d’achat. Il reste néanmoins un gros point à régler sur ce dossier : la négociation de la part de prise en charge du salaire pour les Verts.

80 000€ par mois pour Cardona en Allemagne

Selon le site Salary Sport, Irvin Cardona toucherait très exactement 965 120€ par an du côté d’Augsbourg, soit un peu plus de 80 000€ brut par mois. Un salaire inférieur à ce que les Verts ont déjà donné l’an passé en Ligue 2 au moment de la venue de Gaëtan Charbonnier mais que l’ASSE ne peut désormais plus se permettre alors que le plus gros salaire du vestiaire dépasse aujourd’hui tout juste les 40 000€ brut par mois et que les finances se veulent un peu plus exigües sur une deuxième saison dans l’antichambre de l’élite.

Toute la question est donc de savoir quelle prise en charge maximale l’ASSE peut tolérer sur le salaire de l’ancien joueur du Stade Brestois et de l’AS Monaco… et jusqu’à combien le club de Bundesliga peut monter pour se débarrasser d’un joueur sur lequel il ne compte plus.

