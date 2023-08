Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Compliqué da savoir le vrai du faux. Et d'imaginer un tel transfert se décanter dans les tous prochains jours. Seule certitude, le nom de Florian Tardieu est une fois encore revenu dans le mercato de l'ASSE. Comme l'été dernier.

Offre insuffisante

Mais cette fois, et selon le site PeupleVert, il va falloir au préalable dégraisser. Surtout que l'offre, qui aurait été faite au milieu de terrain, n'aurait pas été jugée satisfaisante. Et on ne parle même pas de possibles discussions avec son club, l'ESTAC, qui demandera une indemnité alors qu'il reste à Tardieu un an de contrat.

🔄 La signature de Florian Tardieu à l'ASSE coince.



👉 Le joueur est bien intéressé par le projet.



👉 L'offre soumise au joueur est inférieure aux attentes.



👉 Un départ au milieu de terrain est nécessaire.



(@peuplevert) pic.twitter.com/yJ3es64n8F — Actu Sainté (@actusainte) August 25, 2023

