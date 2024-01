ASSE Mercato : ces 8 joueurs qui pourraient quitter les Verts avant jeudi

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Matthieu Dreyer

S’il faudra sans doute résilier son contrat pour qu’un club l’accueille, la porte reste ouverte à l’ancien Merlu.

Boubacar Fall

Selon nos informations, le portier sénégalais – actuel numéro 3 dans la hiérarchie derrière Larsonneur et Green – a fait l’objet de sollicitations ces derniers jours. Les Verts ne le bloqueront pas.

Un ménage possible au milieu pour dégager de l’espace à Amougou

Aimen Moueffek

Parce qu’il n’a plus que six mois de contrat et pas l’intention de prolonger, l’international marocain ne sera pas retenu en cas d’offre… Même symbolique.

Benjamin Bouchouari

Principale valeur marchande de l’ASSE, le Marocain ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante de dernière minute. C’est d’autant plus vrai qu’il y a du monde au milieu et que les Verts envisagent la possibilité de faire un milieu offensif créatif plutôt qu’un ailier.

Lamine Fomba

Contrairement à cet été où il a été retenu alors qu’il avait des sollicitations de Championship (D2 anglaise), l’ex-Nîmois pourrait voir la porte s’ouvrir sur les derniers jours afin de dégager de l’espace pour Mathis Amougou.

Cheikh Fall

Le prometteur milieu sénégalais qui joue davantage en National 3 qu’en Ligue 2 est disponible pour un prêt.

Ayman Aiki

Si un ailier débarque finalement à l’ASSE, l’international U20 pourrait lui aussi filer en prêt.

Maxence Rivera

Dans la même situation contractuelle que Moueffek, libre au 30 juin, l’ailier stéphanois a fait l’objet d’approches en Ligue 2 et en Israël (Maccabi Tel-Aviv).

