ASSE - Mercato : Charbonnier a un projet faramineux pour la saison prochaine

L’ASSE a vraiment du répondant. Alors que les supporters locaux craignaient de voir leur équipe fétiche glisser au classement de Ligue 2 après le forfait de Gaëtan Charbonnier pour le reste de la saison début 2023, les Verts ont alors lancé leur opération remontada avec réussite.

Invaincus depuis neuf matches (6 victoires, 3 nuls), les hommes de Laurent Batlles peuvent préparer plus sereinement le sprint final et la saison prochaine... avec le buteur de 34 ans ? En pleine convalescence, Charbonnier sera libre en juin et se projette déjà sur l’exercice 2023-2024.

« La barre des 100 buts ? Forcément, quand on est à 82, on y pense. Après, on verra ce qui va nous amener dans l'été qui arrive, a-t-il déclaré hier soir. Où, quand et comment... Après on verra, mais je vais déjà penser à bien me rééduquer, à revenir en forme pour pouvoir réattaquer la saison prochaine avec un projet. »