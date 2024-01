ASSE - Mercato : Charbonnier annonce la couleur à Bastia, il est revanchard !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

A six mois de la fin de son contrat, Gaëtan Charbonnier a été libéré par l'ASSE, poussé vers la sortie par Olivier Dall'Oglio, et il s'est engagé pour un an et demi avec Bastia. "J'avais quelques sollicitations. Bastia est venu très tôt, bien avant le mercato, a-t-il expliqué en conférence de presse. Ça a fait pencher la balance assez rapidement. Le discours du président et du coach font qu'aujourd'hui je suis là. Je suis très content d'être ici. Bastia avait déjà essayé de me recruter à l’époque où il était entraîné par Frédéric Hantz. C'est important d'être dans un club avec une histoire. On est là pour redorer le blason du club, on va tout mettre en œuvre pour que ça se passe comme ça. J'aime avoir des responsabilités, il n'y a aucun problème là-dessus."

"J’ai 35 ans, ça ne veut pas dire que je suis à la retraite"

L'attaquant a ensuite tenu un discours un brin revanchard, en faisant part de ses ambitions. "J’ai 35 ans mais ça ne veut pas dire que je suis bon à mettre à la retraite. Moi, je suis là, je suis en pleine possession de mes moyens. Maintenant, il n’y a plus qu’à !" L'ancien auxerrois n'a inscrit qu'1 but lors de la première partie de saison en L2, peinant à retrouver son niveau après son opération des ligaments il y a bientôt un an.

