ASSE - Mercato : Charbonnier sur le départ ?

Quel contraste pour Gaëtan Charbonnier ! Il y a un peu plus d'un an, l'ASSE avait fait de très gros efforts financiers pour le faire venir depuis Auxerre, afin de s'extirper de la zone rouge. De gros efforts qui n'avaient d'ailleurs pas échappé à Jean-Philippe Krasso, alors en pleines négociations pour prolonger son contrat et qui avait reçu des offres inférieures à celles de son futur coéquipier... Treize mois plus tard, changement de décor pour Charbonnier !

"On a prévenu Gaëtan qu'on allait recruter dans son secteur"

Victime d'une rupture des ligaments croisés en février, le grand attaquant est revenu en début de saison mais il n'est pas parvenu à retrouver son niveau des années précédentes. Le nouvel entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio, ne compte pas vraiment sur lui, comme on l'a compris dans son interview à France Bleu, à tel point que la porte serait ouverte à un départ ! "Il est aujourd'hui dans l'effectif. On a prévenu Gaëtan qu'on allait recruter dans son secteur. On a été honnête au niveau du club, de dire qu'on avait besoin d'avoir plus d'attaquants. Gaëtan aura donc peut-être moins de temps de jeu. À partir de là, il y aura des décisions qui peuvent être prises des deux côtés. Aujourd'hui, c'est un joueur de l'AS Saint-Étienne, il est sous contrat. Sur le mercato, tout peut se passer jusqu'à la dernière minute. Il peut y avoir des mouvements de garçons qui vont partir parce que l'effectif se remplit. J'en ai bien entendu parlé avec lui".

