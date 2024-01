ASSE - Mercato : Charbonnier va être remplacé, deux attaquants de L1 dans le viseur ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Un an seulement après son arrivée, Gaëtan Charbonnier devrait déjà quitter l'AS Saint-Étienne. En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter et du Progrès, l'attaquant de 35 ans devrait être libéré de son contrat par le club forézien et devrait rejoindre le SC Bastia.

L'ASSE a déjà trois pistes pour remplacer Charbonnier

D'après le compte Twitter @ASSE_1933, les dirigeants stéphanois devraient bien recruter un attaquant supplémentaire pour venir remplacer Gaëtan Charbonnier. Deux attaquants de Ligue 1 et un attaquant évoluant à l'étranger dont les noms n'ont pas filtrés seraient ciblés par l'actuel septième de Ligue 2. En plus d'Irvin Cardona, deux autres joueurs offensifs devraient donc débarquer chez les Verts d'ici la fin du mercato hivernal puisqu'un ailier est également espéré par Olivier Dall'Oglio et le board de l'ASSE.

Mbuku ça chauffe . Des discussions ont repris et les positions entre les 2 clubs se sont nettement rapprochés aujourd'hui .

Un attaquant supplémentaire devrait venir remplacer Gaëtan Charbonnier. (2 attaquants de L1 ciblés et 1 jouant à l'étranger)#TeamASSE #ASSE — ASSE-FOREVER 💚 (@ASSE_1933) January 10, 2024

