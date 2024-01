ASSE - Mercato : coups de théâtre pour le nombre de recrues et le remplaçant de Charbonnier !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Alors que le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes depuis une dizaine de jours, l'AS Saint-Étienne a déjà enregistrée l'arrivée d'Irvin Cardona, prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat par Augsbourg.

Encore trois recrues à l'ASSE d'ici le 31 janvier ?

Mais alors le Progrès a annoncé que deux autres joueurs devraient débarquer chez les Verts d'ici la fin du mercato hivernal, le compte Twitter @ASSE_1933 croit, lui, savoir que ce seraient trois recrues et non deux qui pourraient encore arriver dans le Forez cet hiver. Un ailier, un défenseur et même un milieu de terrain, selon les départs, seraient espérés par les dirigeants stéphanois, qui ne devraient finalement donc pas recruter de remplaçant à Gaëtan Charbonnier, en partance pour le SC Bastia.

D'ici le 31 Janvier le club aimerait encore recruter 2 a 3 joueurs : 1 ailier,1 élément défensif et peut être même un milieu de terrain (selon les départs)#TeamASSE #ASSE — ASSE-FOREVER 💚 (@ASSE_1933) January 12, 2024

