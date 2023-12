ASSE – Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Krasso !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Devenu remplaçant en cours de saison à l’Etoile Rouge, Jean-Philippe Krasso n’est pas satisfait de sa situation en Serbie. Actuellement focalisé sur la CAN 2024 à laquelle il doit (normalement) participer avec la Côte d’Ivoire, l’intéressé ne règlera pas son départ avant la compétition qui doit se disputer dans son pays mais il va sans dire que l’ancien buteur de l’ASSE n’avait pas signé à Belgrade pour ça…

La Juve veut Mijatovic, Krasso relancé à Belgrade ?

L’Etoile Rouge éliminé de la Ligue des Champions et en crise après le changement d’entraîneur, Krasso figure dans la liste des partants potentiels de l’hiver. Au sein du Champion de Serbie, on ne fera d’ailleurs pas barrage à un départ du plus gros salaire du club… Sauf si la situation venait à changer drastiquement au niveau de la concurrence.

Or, si l’on en croit Nicolo Schira, il n’est pas impossible que le jeune attaquant qui a pris la place de Krasso – Jovan Mijatovic (18 ans) - plie bagage cet hiver pour rejoindre la Juventus Turin. « Zipé » finalement contraint de rester jusquà la fin de saison ?

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life