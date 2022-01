ASSE - Mercato : Crivelli c'est signé, Michelin c'est mal embarqué

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

L'officialisation ne devrait plus tarder. Par l'ASSE et sans doute dans la journée. Mais selon l'Equipe, Enzo Crivelli a bel et bien signé chez les Verts. L'attaquant formé aux Girondins de Bordeaux a résilié son contrat avec Antalyaspor, et obtenu l'accord de Basaksehir, à qui il appartient, pour rejoindre le Forez.

En revanche, il semble que la piste menant au latéral français de l'AEK Athènes, Clément Michelin, ait du plomb dans l'aile. Selon l'Equipe, le club grec attendrait 2 millions d'euros pour lâcher le joueur, une somme que n'a pas l'ASSE. Les Verts, eux, espéraient un prêt sec.