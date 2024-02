ASSE Mercato : Dall’Oglio a récupéré une recrue bonus

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE aura besoin de toutes ses forces vives contre Troyes. Relégués en seconde partie de Ligue 2 après les résultats du week-end, les Verts doivent impérativement faire un résultat pour se donner encore les chances d’accrocher les barrages en fin de saison. Pour ce faire, Olivier Dall’Oglio pourra compter sur une attaque plus fournie avec le retour d’Ibrahim Sissoko de la CAN. Ibrahima Wadji, de son côté, fait partie des blessés revenus il y a peu de temps et sur qui le coach de l’ASSE compte pour relancer la machine.

« Wadji, je le considère pratiquement comme une recrue »

« Il y a Ibra Sissoko, il y a aussi Ibra Wadji qui a longtemps été blessé et que je considère pratiquement comme une recrue, a analysé Dall’Oglio en conférence de presse. Ce sont des joueurs qui pèsent devant. On l’a vu avec l’arrivée de Wadji qui sur les derniers matchs nous a proposé pas mal de solutions. C’est vrai que sur la finition il nous en manque, c’est ce qu’on retrouve un peu sur les entraînements : ce manque d’agressivité dans la finition. Je pense que ces garçons-là, eux, vont nous amener ça, cette agressivité là. Ça va être un plus pour l’équipe. »

