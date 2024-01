ASSE - Mercato : Dall’Oglio attend ces deux recrues, des transferts freinés par la vente ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Olivier Dall’Oglio a déjà donné des indices sur ses attentes du mercato. L’entraîneur de l’ASSE n’exclut pas une surprise de dernière minute, dans les ultimes instants du marché, il a fixé le nombre de recrues encore souhaitées cet hiver à deux. Selon Le Progrès, l’un des deux profils recherché est un joueur de couloir mais, au sein du club, on ne semble pas encore convaincu par le joueur à recruter en ce mois de janvier.

Aucun achat à envisager, seulement des prêts !

L’ASSE ne devrait donc pas se précipiter tout de suite. L’autre renfort réclamé par «ODO » se situe en défense centrale, où Dylan Batubinsika fera défaut pendant la CAN avec le Congo. Là non plus, aucune recrue ne serait attendue d'ici à la fin de la semaine. « Les arrivées ne devraient s’effectuer que sous la forme de prêts jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat, en raison des incertitudes autour de la situation sportive et de la vente du club, mais aussi des moyens financiers ultra limités », conclut le quotidien régional.

Après avoir fait vite, l’#ASSE temporise et travaille pour recruter deux joueurs d’ici la fin du #mercato. Dans le sens des départs, Monconduit est suivi par deux clubs de L2. https://t.co/dV5tpxxkJf — Romain Colange (@RomainColange) January 11, 2024

