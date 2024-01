ASSE : Dall’Oglio aura un buteur tout neuf fin janvier

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Olivier Dall’Oglio est concentré sur le déplacement de l’ASSE à Pau (20h45) mais garde en tête la suite du mercato hivernal. Et pour cause, l’entraîneur des Verts souhaite encore voir arriver un élément offensif avec un profil bien précis : un profil de profondeur et de percussion, capable de déstabiliser une défense par le dribble. En attendant, la recrue hivernale Irvin Cardona devra faire le travail en pointe et s’attend à donner la plénitude de son talent à partir de la fin de ce mois de janvier. Pas avant.

« À la fin du mois, ça devrait être bon »

« J’arrive avec cet objectif de performer et d’aider l’équipe à monter en L1, a annoncé le joueur de 26 ans dans Le Progrès. Je suis physiquement un peu en dessous de ce que je peux être mais je vais vite revenir à mon niveau qui était le mien dans le passé. Le coach attend de moi que je mette la barre très haut et c’est ce que je vais faire. Je veux apporter mon style, j’aime prendre les espaces, courir, marquer des buts. Ici, Je manque un peu de rythme mais ça va venir très rapidement. Je pense qu’à la fin du mois ça devrait être bon. »

