ASSE Mercato : Dall'Oglio confirme le départ de Lobry

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après Gaëtan Charbonnier à Bastia, un autre départ est dans les tuyaux à l'ASSE : celui de Victor Lobry. Le milieu de terrain va résilier et s'engager à Guingamp. Ce qu'Olivier Dall'Oglio a confirmé au site Evect, après l'entraînement du jour.

Direction Guingamp

"Oui, Victor (Lobry) est en partance, on a appris ça hier en fin d'après-midi, ça faisait partie des éventualités et ça se confirme", a glissé l'Alésien au site pro-ASSE. Thomas Monconduit et Matthieu Dreyer pourraient suivre. Tous deux discutent en effet d'une résiliation, à leur tour.

Le coach stéphanois a confirmé qu'un milieu de terrain était en instance de départ 👇 #ASSE https://t.co/mg25JbXWiO — Envertetcontretous (@Site_Evect) January 19, 2024

Podcast Men's Up Life