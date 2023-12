ASSE - Mercato : Dall'Oglio déjà prêt à faire des coupes franches ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Invaincu depuis son arrivée à l'ASSE, en deux matches (une victoire, un nul), Olivier Dall'Oglio a indiqué après la victoire contre Bastia (3-2) lundi soir qu'il y voyait un peu plus clair sur le chantier qui l'attend chez les Verts. L'Alésien entend recruter au Mercato et les besoins ont été ciblés : au moins trois recrues sont attendues en janvier, avec en priorités un attaquant, un ailier et un latéral droit.

Lobry, Monconduit et Charbonnier pourraient être concernés

Mais des départs sont à prévoir. L'effectif affiche notamment un trop plein au milieu. Contre Bastia, Dall'Oglio a fait une première victime en écartant Victor Lobry du groupe. La position de l'ancien palois semble donc assez précaire, et celle de Thomas Monconduit l'est aussi. Sous contrat jusqu'en 2025, l'ancien Merlu ne fait plus l'unanimité au club, qui avait déjà cherché à le pousser vers la sortie l'été dernier (il avait failli signer à Auxerre, où Christophe Pélissier le voulait). Si le zéro pointé de Stéphane Diarra, prêté par Lorient, peut interpeler, un autre cas à surveiller cet hiver pourrait bien être celui de Gaëtan Charbonnier. A la peine depuis son retour de blessure, l'attaquant n'était déjà pas vraiment dans les petits papiers de son nouveau coach, du côté de Brest...

Podcast Men's Up Life