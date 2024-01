ASSE : Dall'Oglio dévoile l'attaquant qu'il veut pour la fin du Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après avoir eu le renfort d'Irvin Cardona en début de mercato hivernal, l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne, Olivier Dall'Oglio, a obtenu ce dimanche la signature d'un autre joueur d'Augsbourg en la personne de Nathanaël Mbuku. Présent ce lundi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse de Pau, pour le compte de la 21e journée de Ligue 2, Olivier Dall'Oglio s'est exprimé sur la suite du mercato hivernal, annonçant qu'il voudrait qu'un attaquant supplémentaire soit également recruté par ses dirigeants d'ici le 31 janvier prochain.

Dall'Oglio veut un attaquant de profondeur ou un dribbleur

"Il peut se passer des choses dans ce mercato. On est toujours à la recherche d’un attaquant. Vu que Stéphane Diarra s’est blessé, on peut considérer que Nathanaël Mbuku est le joueur qui le remplace. Donc on cherche encore, mais après ça sera les opportunités qui vont se présenter, mais on est très attentif. C’est soit un profil de profondeur, ce qu’on recherche depuis le début, soit de percussion, capable de déstabiliser une défense par le dribble. Ça sera les deux profils que l’on recherche. Des garçons qui soient capables de nous amener cette profondeur qui nous manque. Ibrahima Wadji va nous amener ça, mais si on peut encore recruter un joueur dans ce secteur-là, on prendra", a confié le technicien de 59 ans devant les médias.

