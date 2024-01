ASSE Mercato : Dall'Oglio vend la mèche pour d'autres recrues

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Après avoir recruté Irvin Cardona au début du mercato hivernal, l'AS Saint-Étienne n'a ensuite enregistré aucun autre renfort. Mais d'autres recrues devraient bien débarquer dans le Forez cet hiver. C'est ce qu'a confirmé l'entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio, après l'entraînement de ce vendredi après-midi.

"Il y aura des arrivées, c'est sûr"

"Il y aura des arrivées, c'est sûr mais je le répète : c'est quand même un mercato compliqué, ce n'est pas évident et on ne veut pas empiler non plus les joueurs, alors ça fait un petit peu plus de place peut-être pour les jeunes", s'est avancé le coach forézien au micro d'Envertetcontretous.

Avant cela, il avait été demandé à Olivier Dall'Oglio si l'absence de Stéphane Diarra jusqu'à la fin de la saison allait changer leurs plans pour cet hiver. "Oui certainement, on est en train d'y réfléchir, savoir si on doit le remplacer numériquement effectivement, ça pourrait être le cas oui", a-t-il répondu.

Podcast Men's Up Life