ASSE – Mercato : départ surprise pour un attaquant, direction l'AC Milan !

Parti libre de l'ASSE, le gardien Noah Raveyre a rejoint l'AC Milan cet été. Mais d'après le compte twitter @Scout7calcio, un autre jeune stéphanois l'a rejoint. Il s'agit de l'attaquant Darnell Bile.

Le compte twitter révèle que Bile a disputé une rencontre amicale avec la primavera du club lombard, sans préciser s'il s'agit d'un essai. A l'instar de Raveyre, Bile avait refusé de signer un premier contrat professionnel avec l'ASSE. Le club l'avait placardisé l'an dernier pour le sanctionner, suite à son expulsion avec l'équipe de France U18, pour un coup de tête asséné à un joueur polonais. Décrié pour son tempérament, Bile divisait à l'ASSE, car son potentiel est évident...

Milan seems to have signed Darnell Eric Bile (2005) from AS Saint-Étienne, I didn't even see it anywhere, he was subbed on today against Torino. pic.twitter.com/6BwKGmMdiq