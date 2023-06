ASSE - Mercato : des arrivées torpillées par le départ de De Sousa ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Cette intersaison 2023 sera moins chargée pour Loïc Perrin que la précédente, où tout était à reconstruire, avec un effectif à renouveler intégralement. Mais il n'en reste pas moins que l'été sera tout aussi important puisqu'il s'agira d'apporter les retouches nécessaires afin que l'AS Saint-Etienne puisse jouer la montée en 2023-24, objectif assumé des dirigeants.

Des dossiers en stand-by... qui pourraient échapper aux Verts

Seulement, ça part mal avec le départ de Luis De Sousa à Pau. Le membre de la cellule de recrutement avait avancé sur plusieurs dossiers de recrutement, selon En Vert et Contre Tous. Et il se pourrait que ces dossiers soient mis en stand-by le temps qu'il soit remplacé ou qu'un futur ex-collègue ne prenne la suite. Et pendant ce temps, les joueurs concernés pourraient aller voir ailleurs...

Pour résumer Membre de la cellule de recrutement de l'AS Saint-Etienne depuis quelques mois, Luis De Sousa va prendre la direction du Pau FC. Et il va emmener avec lui certains dossiers de recrutement qu'il avait bien avancés pour les Verts.

