ASSE - Mercato : deux clubs mystérieux de Ligue 1 draguent Maçon

Yvann Maçon retourne à Saint-Etienne. Le Guadeloupéen termine son prêt du côté de Maccabi Tel-Aviv. Un prêt de 6 mois, soldé par 13 apparitions. Le Français retourne au pays et va reprendre l’entraînement avec les Verts. Cependant, il pourrait ne pas rester longtemps dans le Forez.

Plusieurs clubs se penchent sur son profil. Le latéral droit pourrait être prêté à nouveau sur une période de 6 mois, lui qui enchaîne les prêts de cette durée. Selon Foot Mercato, des clubs de Championship, deux de D1 Belge et deux autres de Ligue 1 s’intéressent à son profil. Les prochains jours s'annoncent donc décisifs pour l'ancien Dunkerquois.

