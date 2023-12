ASSE – Mercato : deux nouveaux dont Charbonnier poussés dehors en janvier ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Si, d’après L’Equipe, l’ASSE cherche au moins à se séparer des milieux Victor Lobry et Thomas Monconduit, il ne s’agirait pas des seuls profils pour qui Olivier Dall’Oglio ouvre la porte.

Charbonnier est devenu un problème chez les Verts

Même s’il n’a plus le salaire à six chiffres de ses débuts chez les Verts, Gaëtan Charbonnier (34 ans) serait aussi devenu un « problème » selon Peuple-Vert, affirmant que l’ancien Brestois et Auxerrois vivrait mal son statut nouveau de remplaçant. A six mois de la fin de son contrat (à un salaire supérieur à 40 000€ !), « Charbo » pourrait être libéré s’il trouve un club prêt à l’accueillir.

Autre départ possible dans le secteur offensif : celui d’Ayman Aïki. L’international U19 français est disponible pour un prêt en janvier et dispose de pistes en France et dans des pays francophones à l’étranger. El Hadji Dieye serait aussi sollicité en National 1.

Lobry et Monconduit poussés vers la sortie, Charbonnier qui ne sera pas retenu, Nadé dans le viseur de Göztepe, un prêt recherché pour Aiki... Nos dernières informations mercato dans le sens des départs.👇 #ASSEhttps://t.co/CcnxAZ0CTW — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) December 24, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life