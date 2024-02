ASSE Mercato : Dreyer n’a pas hésité longtemps avant de dire oui au RC Strasbourg

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Matthieu Dreyer a surpris son monde cet hiver en quittant l’ASSE à quelques minutes de la clôture du mercato. En signant au RC Strasbourg, le gardien de 34 ans s’est sans doute offert une dernière pige en carrière et ne regrette pas son choix.

« Mon envie de rejoindre Strasbourg a toujours existé »

« Quand le Racing m'a appelé, je n'ai pas longtemps hésité. Même pas du tout, a-t-il affirmé dans les DNA. C'est le Racing, c'est Strasbourg ! Pouvoir revenir dans ma région, retrouver la Ligue 1 à 34 ans... Tout concordait. Mon envie de rejoindre Strasbourg a toujours existé, mais quand j'ai rallié Sainté et la L2 l'été 2022, cet objectif s'éloignait encore. On en a discuté avec mes parents ce week-end, je pensais alors que c'était mort. Mais l'histoire a pris une tournure totalement inattendue quand Matz Sels est parti à Nottingham et que le Racing s'est mis en quête d'un gardien d'expérience pour encadrer Alaa Bellaarouch. »

