ASSE - Mercato : en plus de Mbuku, un attaquant mystère est visé par les Verts !

À la recherche d'un deuxième renfort en attaque cet hiver après avoir enrôlé Irvin Cardona, l'AS Saint-Étienne aurait essuyé ces dernières heures deux refus dans cette quête puisque l'ailier gauche du LOSC, Alan Virginius, et l'ailier droit de Toulouse, Maxime Bangré, tous deux ciblés par les Verts cet hiver, ne devraient pas rejoindre le club du Forez et devraient plutôt prendre respectivement les directions de Clermont et Troyes.

Mbuku et un autre joueur mystère en pistes de repli

Mais l'ASSE serait bien placée pour recruter l'ailier gauche d'Augsbourg, Nathanaël Mbuku, les négociations étant avancées entre le club stéphanois et le club allemand. Et d'après le compte Twitter @ASSE_1933, un autre joueur offensif que Nathanaël Mbuku serait aussi dans le viseur des dirigeants stéphanois. Mais le suiveur de l'ASSE ne connaît pas l'identité de ce joueur. Affaire à suivre donc...

