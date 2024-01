ASSE - Mercato : et maintenant, un ailier de Ligue 1 est ciblé !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE veut frapper vite et fort sur le marché des transferts. Après avoir bouclé l’arrivée en prêt d’Irvin Cardona, les Verts continuent de creuser plusieurs pistes pour renforcer l’effectif d’Olivier Dall’Oglio cet hiver. La prochaine recrue pourrait arriver de Ligue 1 et plus précisément de Toulouse : l’ailier droit Mamady Bangré (22 ans).

La CAN freine les négociations

« Saint-Étienne et Toulouse sont en pourparlers et les deux clubs négocient actuellement pour Mamady Bangré, assure Tribune Stéphanoise sur X. Cependant, l'hésitation persiste en raison de sa possible participation à la CAN. »

