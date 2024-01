ASSE - Mercato : Jimmy Giraudon privé d’un rebond en National 1

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Libre depuis l’été dernier, Jimmy Giraudon (31 ans) n’a toujours pas trouvé de nouveau point de chute depuis son départ de l’ASSE. L’ancien chouchou de Laurent Batlles et ancien capitaine de l’ESTAC serait tout proche d’un retour en National 1.

En effet, selon la Nouvelle République de l’Indre, le défenseur central est en discussions avec la Berrichonne de Châteauroux. Une piste qui risque cependant d’être délicate à mener à bout pour Giraudon.

La DNCG lui ferme la porte de Châteauroux

En effet, en même temps qu’elle a prononcé l’encadrement de masse salariale et d’indemnités de mutation des Girondins de Bordeaux, la DNCG a frappé fort à l’encontre du club castelroussin et d’Orléans, tous deux sanctionnés de ce même encadrement en plus d’une rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive si le club ne change pas de mains rapidement.

On devine qu’au niveau de la direction sportive, on ne prendra pas le risque d’ajouter un nouveau salaire (même modeste) à un club déjà dans le rouge vif financièrement…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life