ASSE - Mercato : Krasso explique pourquoi il a dit non à une prolongation

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ce mardi, en milieu d'après-midi, l'Etoile Rouge de Belgrade a officialisé le recrutement de Jean-Philippe Krasso pour les quatre prochaines saisons. Après trois ans à l'ASSE, l'attaquant de 25 ans a décidé de ne pas prolonger pour s'engager librement avec le champion d'Europe 91. Et ce alors que la dernière proposition stéphanoise (40.000€ plus une grosse prime) se rapprochait grandement de celle de l'Etoile Rouge (50.000€). Mais comme il l'a expliqué lors de sa conférence de presse, c'est surtout la possibilité de remporter des titres qui l'a convaincu de signer chez les Rouge et Blanc.

"Le fait d'avoir la possibilité de remporter le titre m'a décidé à venir"

"Je viens d'arriver à Belgrade, donc je suis toujours en train de me faire une impression, je n'ai pas pu visiter la ville. Je suis très heureux d'être ici, j'ai hâte de commencer à m'entraîner. Je connais l'Etoile Rouge, j'en ai entendu parler. Je suis conscient de la taille du club ainsi que de ses fans, qui sont fantastiques. J'ai hâte de jouer devant eux. Le fait d'avoir la possibilité de remporter le titre m'a décidé à venir. C'est extrêmement important pour moi, j'aime gagner. Bien sûr, la taille du club est aussi un facteur. Et j'ai beaucoup parlé avec Marko Marino, son discours a eu un impact. Je n'ai pas la pression. J'ai joué des gros matches en France, notamment contre le PSG. Pas de pression, je veux juste montrer le meilleur de moi-même avec l'Etoile Rouge et en Champions League."

La fiche de Jean-Philippe Krasso

"Je suis conscient de la taille du club, ainsi que des fans qui sont fantastiques. Le fait d'avoir la possibilité de devenir champion avec l'Étoile Rouge de Belgrade m'a décidé à venir, c'est extrêmement important pour moi, j'aime gagner."https://t.co/l2zZnTKTGu — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) June 20, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si Jean-Philippe Krasso n'a pas souhaité prolonger avec l'AS Saint-Etienne, qui lui offrait pourtant quasiment le même salaire que celui qu'il touchera en Serbie, c'est essentiellement parce qu'il aura la possibilité de remporter des titres.

Raphaël Nouet

Rédacteur