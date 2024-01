ASSE Mercato : l'avenir de Nadé lié à Dall'Oglio ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'ASSE s'est imposée à Pau (1-0) mardi soir grâce à un joli coup franc de Dylan Chambost. Un 4e match sans défaite pour Olivier Dall'Oglio depuis son arrivée dans le Forez. Un Dall'Oglio qui a relancé plusieurs joueurs, dont Chambost, mais aussi Mickaël Nadé, à nouveau titulaire à Pau et auteur d'un bon match.

Il a envie de rester

A l'issue du match, en zone mixte, le défenseur a évoqué sa situation et son avenir. "Le coach m’a redonné confiance. À Saint-Étienne dans la durée ? Bien sûr, bien sûr, après, j'arrive en fin de contrat, on n’a pas encore discuté de la prolongation. Mais bon, on verra avec le temps". Selon nos informations, Nadé n'a pas donné suite à des sollicitations de deux clubs turcs ces dernières semaines. Il souhaite rester à l'ASSE, son club formateur. Où son avenir pourrait dépendre de celui de Dall'Oglio, lui aussi en fin de contrat en juin, et qui semble apprécier le robuste gaucher.

Mickaël Nadé : « Le coach m'a redonné confiance par des gestes. [...] À Saint-Étienne dans la durée ? Bien sûr, bien sûr, après, j'arrive en fin de contrat, on n'a pas encore discuté de la prolongation. Mais bon, on verra avec le temps. » 👇 #ASSEhttps://t.co/ZT95DkgTB6 — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) January 24, 2024

