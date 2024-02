ASSE Mercato : l’effectif des Verts pourrait voler en éclats cet été !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Toujours en poste en qualité de directeur sportif de l’ASSE même si Roland Romeyer l’a dans le collimateur, Loïc Perrin va avoir fort à faire dans les prochaines semaines dans le Forez.

Alors que huit joueurs devraient quitter le Forez en juin entre les prêtés (Diarra, Mbuku, Cardona) et les fins de contrat (Moueffek, Chambost, Rivera, Dieye et Nadé), ce serait un total de 23 professionnels sur les 32 joueurs qui composent l’effectif d’Olivier Dall’Oglio pour qui les cas doivent être éclaircis selon Peuple-Vert.

23 cas sensibles à gérer cet été !

En effet, 15 joueurs de l’effectif seront en fin de contrat en 2025 et une décision devra être prise pour savoir s’il faudra les prolonger ou les vendre sur le dernier Mercato estival possible. Cela ne concerne d’ailleurs pas n’importe qui puisque Benjamin Bouchouari, Gautier Larsonneur, Mathieu Cafaro, Anthony Briançon, Dylan Batubinsika, Ibrahima Wadji, Leo Pétrot ou encore Florian Tardieu figurent dans cette liste.

Reste que toute prolongation dépendra des liquidités du club forézien, lequel risque de connaître un passage délicat devant la DNCG au moment de boucler le budget 2024-25 en cas de non vente du club et de nouvelle saison en Ligue 2. Toutes ces données incertaines compliquent le calcul et les projections d’avenir.

